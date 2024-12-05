Meteoroloji il il açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı! ( 5 Aralık 2024)

Yurdumuzu etkisi altına alan soğuk hava etkisini artırmaya devam ediyor. Bugün ise pek çok ilimizde yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği açıkladı.

METEOROLOJİ’DEN SAĞANAK UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nin son tahimnlerine göre; yurdumuzun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği belirtildi.

Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don, iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı hadisesi yaşanması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtildi.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı