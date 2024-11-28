Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak ve kar yağışı geliyor! İstanbul, Ankara ve İzmir...

Soğuk hava sisteminin yurdu etkisi altına almasının ardından bazı yerlerde kar yağışları etkili oluyor. Meteoroloji’nin günlük hava tahmin raporuna göre ise Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı bekleniyor.
İL İL AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Son tahminlere göre: yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, Karabük, Kastamonu, Artvin’in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis uyarısında bulunuldu.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMELLERİNİN ALTINDA
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi. Genellikle rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun hafif yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacağı belirtildi.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğusu hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği aktarıldı. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olacak.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi yaşanacak.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği aktarıldı. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi yaşanması bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu