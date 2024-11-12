Meteoroloji il il açıkladı: Sağanak yağış uyarısı (12 Kasım 2024)

Meteoroloji günlük hava tahmin verilerini açıkladı. Yurdun sadece Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçmesi beklenirken, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde yağışların görüleceği belirtildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Pek çok vatandaş günlük hava tahminlerini merak ediyor. Bu noktada resmi kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün verilerine bakılıyor. Son tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KESİMLERİNDE SICAKLIKLAR BİRAZ ARTACAK

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği belirtildi. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği de aktarıldı.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının(Edirne, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının(İzmir) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği aktarıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.