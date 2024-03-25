Meteoroloji il il kuvvetli sağanak uyarısı Göz gözü görmeyecek

Meteoroloji'nin son açıklamasına göre bugün sabah saatlerinden itibaren Çanakkale’nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Öğle saatleri ile birlikte Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve İzmir'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SAĞANAK KUVVEKLİ RÜZGARLA BİRLİKTE GELİYOR

Yapılan uyarıda vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da en yüksek 15 derece sıcaklık ve yağışlı bir hava bekleniyor. Ankara'da hava sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde geçecek. En yüksek hava sıcaklığı 17 derece olacak. İzmir'de sağanak yağışlı ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 20 dereceye kadar çıkacak.