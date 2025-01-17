Meteoroloji il il saat vererek uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor (17 Ocak 2025)

Pek çok ilde etkisini hissettiren kar yağışı iç kesimlerde etkisini gece saatlerine doğru kaybedecek. Meteoroloji il il saat vererek uyarılarda bulundu. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son tahminlerde, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ’DEN ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, Meteoroloji uyarılarda bulundu.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Karaman ve Nevşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu