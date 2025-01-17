Meteoroloji il il saat vererek uyardı! Yoğun kar yağışı geliyor (17 Ocak 2025)

Pek çok ilde etkisini hissettiren kar yağışı iç kesimlerde etkisini gece saatlerine doğru kaybedecek. Meteoroloji il il saat vererek uyarılarda bulundu. Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son tahminlerde, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kayseri, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Tokat ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı aktarıldı. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’DEN ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden, Meteoroloji uyarılarda bulundu.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri, Kırşehir, Niğde, Aksaray, Karaman ve Nevşehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in kıyıları ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu