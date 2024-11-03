Meteoroloji il il uyardı! Çok fena sağanak yağış geliyor (3 Kasım 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Marmara’nın doğusu, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Adana, Mersin, Çankırı, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Kırklareli kıyı kesimleri, Çanakkale’nin iç kısımları, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey bölgelerinde aralıklı yağış bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve güneydoğu bölgelerinde sıcaklıkların hissedilir derecede (5-9 derece) düşmesi öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Bu nedenle oluşabilecek olumsuz koşullara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin doğusu, Kırklareli kıyıları, Çanakkale’nin iç kesimleri ve Balıkesir'in kuzeyi yağmurlu ve sağanak yağışlı geçebilir. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 km hızla esmesi öngörülüyor.

Edirne: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde yerel yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Kırklareli: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu.

Kocaeli: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah yerel yağış ihtimali var.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim. Kuzey Ege kıyılarında rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan saatte 40-60 km hızla esecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 17°C, Parçalı ve az bulutlu.

Denizli: 23°C, Parçalı ve az bulutlu.

İzmir: 23°C, Az bulutlu.

Manisa: 22°C, Parçalı ve az bulutlu.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Akdeniz yer yer çok bulutlu; Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde, akşam saatlerinden sonra ise Mersin çevresinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olabilir.

Adana: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağış ihtimali.

Antalya: 29°C, Parçalı ve az bulutlu.

Hatay: 24°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Mersin: 25°C, Parçalı ve çok bulutlu; akşam saatlerinden sonra yağış bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. Kuzey kesimlerde yer yer çok bulutlu bir hava hakim olup, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevresinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilir.

Ankara: 16°C, Parçalı ve çok bulutlu.

Çankırı: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağışlı.

Eskişehir: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu.

Konya: 17°C, Parçalı ve az bulutlu.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Sinop çevresi ile Kastamonu kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Rüzgarın batı kıyılarında saatte 30-50 km hızla esmesi bekleniyor.

Bolu: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu; aralıklı yağmur ve yükseklerde kar.

Düzce: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur bekleniyor.

Sinop: 15°C, Kuvvetli yağış ihtimaliyle aralıklı yağmur.

Zonguldak: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor. Aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli yağış ihtimali var.

Amasya: 17°C, Aralıklı yağmur ve sağanak.

Artvin: 14°C, Aralıklı yağmur, yükseklerde kar ihtimali.

Samsun: 15°C, Aralıklı sağanak; kıyılarda kuvvetli yağış riski.

Trabzon: 18°C, Yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Güneydoğu kesimleri, Ardahan, Ağrı, Muş çevreleri ve Erzurum'un kuzeyi aralıklı yağış alabilir. Yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Van, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış olasılığı var. Sabah saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Erzurum: 13°C, Öğleden sonra kuzey kesimlerinde kar ihtimali.

Kars: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: 20°C, Parçalı bulutlu.

Van: 12°C, Aralıklı yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde kuvvetli yağış görülebilir.

Diyarbakır: 17°C, Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Gaziantep: 21°C, Aralıklı sağanak yağış bekleniyor.

Siirt: 15°C, Öğleden sonra yer yer kuvvetli sağanak ihtimali.

Şanlıurfa: 19°C, Kuvvetli yağış ihtimali mevcut.