Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor (22 Şubat 2025)

Yurdu etkisi altına alan yağışı sistem Karadeniz üzerindeki etkisini sürdürüyor. Bugünde Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak yer yer çok kuvvetli kar yağışlarının görüleceği belirtildi. İstanbul’da ise yerel bazı bölgelerde kar yağışının görüleceği aktarıldı. Sıcaklıklar ise eksi dereceler düştüğü için gizli buzlanma ve don olayı konusunda Meteoroloji ayrıca uyardı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ
Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Meteoroloji vatandaşı uyardı. Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden rüzgarın kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don hadisesi olacak.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Kırklareli kıyılarının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 4°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ °C, 4°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -4°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI °C, -8°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, -2°C
Çok bulutlu
VAN °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu