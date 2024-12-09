Meteoroloji il il uyardı: Çok şiddetli sağanak ve fırtına geliyor

Ülkemizde haftanın ilk günü yeni yağışlı hava sistemi etkisini gösterecek. Batı bölgelerinden giriş yapacak olan yağışlı sistem ilerleyen saatlerde iç kesimlere ilerleyecek. Meteoroloji, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in(Sinop hariç)yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı konusunda vatandaşı uyardı.

YENİ HAFTAYA DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından yapılan son tahminlerde yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in(Sinop hariç)yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği aktarıldı. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği belirtildi.

ÇOK KUVVETLİ VE ŞİDDETLİ SAĞANAK YAĞIŞ

Yağışların, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı için vatandaşları meteoroloji uyardı. Rüzgarın, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Yağışların; bölgenin batısında yer yer kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği belirtildi.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu