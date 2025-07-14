Meteoroloji il il uyardı: Hem sağanak hem de fırtına kuvvetli olacak!

Poyraz etkisini sürdürmeye devam ediyor. Marmara ve Karadeniz’de serin havalar görülürken, güney kesimlerinde sıcaklıklar bunaltmaya devam edecek. Meteoroloji bugün için, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimleri için sağanak yağış uyarısında bulundu. Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey yönlerden poyrazın sert eseceği de aktarıldı.

YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahimnlerde; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Samsun, Ordu, Artvin ve Ardahan ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği aktarıldı. Marmara’da özellik poyraz etkisi ile geceleri serin bir havanın olacağı da aktarılıyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevrelerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Parçalı az bulutlu

ÇANKIRI °C, 38°C

Parçalı az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Parçalı az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Parçalı az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu