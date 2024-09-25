Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu)

Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu)
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji 25 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. Son tahminlere göre, ülkemizin Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı, sabah ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Anadolu'da yer yer sis ve pusun etkili olacağı öngörülüyor. İşte il il hava durumu

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlere göre: ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik düşünülmüyor.

RÜZGAR: Genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 4

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 5

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 6

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 7

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 9

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu) 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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