Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu)

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu)
Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı günlük hava durumu raporuna göre, bugün yurdun birçok kentinde yağışlı hava etkili olacak.

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün, Marmara’nın kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Zonguldak, Düzce, Sinop, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Muğla’nın doğusu, Antalya’nın iç bölgeleri, Diyarbakır’ın doğusu ve Van’ın güney bölgelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 2

Hava sıcaklıklarının Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 3

Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden; Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerinde ise güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. İstanbul ve Kırklareli’nin Karadeniz kıyılarında ise kısa süreli olarak kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgar bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarın kısa süreli olarak 30-50 km/sa hızla kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Edirne: 32°C, Parçalı bulutlu

İstanbul: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 5

EGE BÖLGESİ

Genel olarak az bulutlu bir hava beklenirken, iç kesimlerde yer yer parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Muğla'nın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Afyonkarahisar: 29°C, Parçalı bulutlu

İzmir: 33°C, Az bulutlu ve açık

Manisa: 35°C, Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 31°C, Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 6

AKDENİZ BÖLGESİ

Bölgenin iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor.

Adana: 37°C, Parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 33°C, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Burdur: 33°C, Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 36°C, Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 7

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Ankara: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 29°C, Parçalı ve az bulutlu

Konya: 30°C, Parçalı ve az bulutlu

Yozgat: 27°C, Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 8

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, Sinop, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Bolu: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Sinop: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Zonguldak: 26°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Amasya: 33°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Artvin: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 31°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 28°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 10

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzeyi ile Tunceli, Ağrı, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor. Van'ın güney kesimlerinde de yağış bekleniyor.

Erzurum: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 33°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu) 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Ancak doğu kesimlerinde yer yer parçalı ve çok bulutlu hava, öğleden sonra Batman, Siirt çevrelerinde ve Diyarbakır'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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