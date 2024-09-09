Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzeyi ile Tunceli, Ağrı, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olasılığı bulunuyor. Van'ın güney kesimlerinde de yağış bekleniyor.
Erzurum: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 33°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı