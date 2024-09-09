Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış geliyor (9 Eylül 2024 hava durumu)

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir'in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden esen rüzgarın kısa süreli olarak 30-50 km/sa hızla kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Edirne: 32°C, Parçalı bulutlu

İstanbul: 29°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kırklareli: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı