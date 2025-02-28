Meteoroloji il il uyardı: Sağanak ve kar yağışı geliyor

Yurdumuzda yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji, İç Anadolu'nun Kuzey’inin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Rize ve Artvin çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar beklediğini açıkladı. Marmara (Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz bölgesinde ise sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun Kuzey’inin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Rize ve Artvin çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtildi. Genellikle güney, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebi ile Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğundan dolayı bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğunu Meteoroloji açıkladı. Bu konuda vatandaşların dikkatli olunması istendi. Ayrıca don ve buzlanmalarında yaşanacağı aktarıldı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, Kırklareli çevreleri dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu,yüksekleri karla karışık yağmur va kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu, Çorum, Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

AMASYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu