Meteoroloji ilan etti BUDO seferleri iptal etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Meteoroloji ilan etti BUDO seferleri iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"08:00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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Meteoroloji ilan etti BUDO seferleri iptal etti

Meteoroloji ilan etti BUDO seferleri iptal etti

Meteoroloji ilan etti BUDO seferleri iptal etti

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