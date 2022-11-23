Kerem Ökten cuma cumartesi pazar açıklaması yaptı

Kerem Ökten Twitter hesabından "İstanbul'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri herkes mont giyecek. Tüm Marmara bölgesi aynı şekilde Kış modunda olacak. Özelikle Pazar sabahı çok soğuk. Türkiye'nin denizden uzak yerleri 0 derecenin altına düşecek" paylaşımını yaptı.

Ülkemizde henüz kış yüzünü tam anlamıyla göstermese de etkisini hissettirmeye başladı. Özellikle yüksek yerleşim yerlerinde olanlar soğuk havayı en yoğun şekilde hissediyor. Isınmak için sobalar ve kaloriferler cayır cayır yanmaya başladı.

Meteorolojiyle ilgili tahminleri her zaman doğru çıkan Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden dondurucu soğukların kapımıza dayandığını paylaştı.

Ökten Twitter hesabından "İstanbul'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri herkes mont giyecek. Tüm Marmara bölgesi aynı şekilde Kış modunda olacak. Özelikle Pazar sabahı çok soğuk. Türkiye'nin denizden uzak yerleri 0 derecenin altına düşecek" paylaşımını yaptı.

Kuzey Ege'de bugün günün ilk saatlerinde rüzgarın Güney Ege'de öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.