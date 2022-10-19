Kerem Ökten gece yaklaşan büyük tehlikeyi açıkladı. La nina kışının yaşanacağını söyledi. ''Herkes dikkatli olsun'' diyerek uyardı

Türkiye, ekim ayı sonu itibariyle soğuk hava dalgasına girdi. Cumartesi günü İstanbul, çok soğuk bir sabaha uyanmaya hazırlanıyor, sıcaklık 5 derecelere kadar düşecek.

Yaptığı hava durumu tahminleriyle fırtınaları, yağmurları ve karları önceden bilen Kerem Ökten sosyal medya hesabından dikkat çeken hava tahminleri yaptı.

Ökten, kişisel sosyal medya hesabından peş peşe uyarılarda bulundu. Ökten, "Her La Nina Kışından önce uzun süren durgun ve puslu havalar oluşur. Tepemize bir yüksek basınç oturur. Yine böyle bir dönem yolda gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"LA NİNA KIŞI"

Ökten'in açıklamaları şöyle:

Her La Nina Kışından önce uzun süren durgun ve puslu havalar oluşur. Tepemize bir yüksek basınç oturur. Yine böyle bir dönem yolda gibi görünüyor. Dolayısıyla hava kirliliğine karşı dikkatli olunmalı. Detaylara yakında gireceğim...

EN SOĞUK SAATLER...

En son güncelleme de aynı. Cuma gecesi sabaha karşı hava çok soğuk. Bu sezonun en soğuk saatleri. Buzlanma riski var. Özellikle viyadüklerde. Gizli buzlanma en büyük risk. Araçların çoğu Kış lastiklerine geçemedi. Kaza riski var. Gece 3 ile sabah 7 arası yola çıkmayın...

CUMARTESİ SABAHI İSTANBULLULAR DİKKAT!

Cumartesi sabahı İstanbul çok soğuk bir sabaha uyanacak. Sıcaklık 5 derece civarı. Vücudumuz soğuğa yeni adapte olmaya çalışıyor. Soğuk algınlığına dikkat. İstanbul'un Ekim ayı soğuk rekoru; 30 Ekim 1987'de +1.8 derece...

"KIŞ LASTİĞİ OLANLAR DIŞARI ÇIKABİLİR"

Endişe verici olan araçların çoğunda Yaz lastiği olması. Yoksa Kış lastiği olanlar dışarı çıkabilirler. Yaz lastiği olup da gece acil bir durum için, mesela hastaneye yetişmek için gaza basan bir otomobil kazaya karışabilir. Özellikle İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz iç kesimleri...

LA NİNA OLAYI NEDİR?

Pasifik Okyanusu'nun güney yarısında suların bir ortalama sıcaklığı vardır. Suların sıcaklığı doğuya doğru bir akıntı ile normalin üzerine çıkarsa bu olaya El Nino, normalin altına düşerse de buna La Nina adı verilir.

La Nina yıllarında alize rüzgarları kıyılardaki sıcak suyu açıklara doğru ittikçe, dipteki soğuk su daha çok ortaya çıkıyor. Önümüzdeki kış aylarının soğuk ve yağışlı olması üzerine yapılan tahminler de bu yılların etkisinden yola çıkılarak yapılıyor.

Özellikle ocak ayının sert geçmesi beklenirken şubat ayı itibarıyla da ılıman bir havanın etkili olması tahminler arasında. Çünkü, 30 senenin ardından en uzun süren La Nina yılları artık etkisini kaybedecek.

LA NİNA DÖNEMİ NE KADAR SÜRER?

La Nina yaklaşık 5 ay kadar sürer ve kuzey Amerika'nın iklimi üzerinde muazzam etkileri vardır. Bazen Atlantik Kasırgasını bile etkiler. La Nina, genellikle El Nino'yu takip ederek oluşur.

LA NİNA NE DEMEK?

La Nina, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımdır. Pasifik üzerindeki basınç sistemlerini etkiler. Türkiye üzerinde direkt olarak bir etkisi yoktur. Lakin, pasifik üzerindeki basınç sistemleri üzerinde etkisi olduğu için Türkiye'de dolaylı bir gücü bulunmaktadır.

La Nina kuvvetlendikçe dünya soğuma evresine girmekte ve kutuplardaki buzul miktarı artmakta. Sadece Türkiye'de değil, ABD'nin batı kıyısı da oldukça soğumuş durumda. Dünya soğuma eğiliminde olduğu için Özellikle ABD'nin batı kıyısı (Kaliforniya) ve ülkemizde kışın soğuk olmasının temel sebebi budur.La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.