Tak tak: Kim O? Kar ve soğuk hava. Vatandaş Doğalgaz ve elektrik faturaları ile yanacak işi tıkırında olan yandaşlar ise karın keyfini çıkartacak

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden hava durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji kahini Kerem Ökten, "İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak." ifadelerini kullandı.

Ökten ayrıca bu kış ülkemizi etkileyen kuraklık için de bir müjde verdi.

"TÜM BÖLGELER ETKİLENECEK"

Ökten, "Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek." diye konuştu.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI SİNYALİ

Kerem Ökten kar yağışı ile ilgili de konuştu.

Ökten şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Anadolu'da, kesin olmamakla birlikte, önümüzdeki Cuma gecesi kuvvetli bir tipi bekleniyor. İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var."

Ökten'in paylaşımları şöyle:

Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda...

İstanbul'da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor. Detaylar için henüz vakit var.