Meteoroloji ‘kırmızı kod’ uyarıyı verdi! Çok kuvvetli kar yağışı bekleniyor (21 Mart 2025)

Baharın gelişinin kutlandığı bugünlerde ülke genelinde soğuk hava etkisini iyice hissettiriyor. Pek çok ilde sıcaklıklar eksi derecelere kadar düştü. Bun noktalarda ise kar yağışları görüldü. Meteoroloji bugün yayınladığı hava raporunda, yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli olacağını duyurdu.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların, Marmara'nın doğusu (Bilecik hariç) ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Ardahan, Kars, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Muş, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklar olacağı belirtildi. Rüzgarın, Güney Ege ve Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuz durumların yaşanabileceği aktarıldı.

ZİRAİ DON UYARISI

Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karışık yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars, Erzurum, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı