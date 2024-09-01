Meteoroloji Konya için saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak vuracak

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji Konya için saat verip uyardı! Gök gürültülü sağanak vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya’nın güney ve batısı için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Açıklamaya göre, bu bölgelerdeki sağanak yağışların 3 saatlik bir periyotta yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Yağış sonrası ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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METEOROLOJİK DURUM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun (Sivas hariç) batısı, Batı Karadeniz’in (Sinop hariç) ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Özellikle İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş ve Hatay’da yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.

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SICAKLIKLAR VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, güney bölgelerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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istanbullular-bu-saatlere-dikkat-meteoroloji-ve-valilik-pes-pese-uyardi-yenicag-17.jpgUyarılar Kuvvetli yağışlar nedeniyle İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay’da ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava şartlarına karşı tedbir alınması gerekiyor.

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BÖLGESEL HAVA DURUMU

• Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

• Ege: Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde öğle saatlerinde kuvvetli yağış görülebilir.

• Akdeniz: Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar bekleniyor.

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DENİZLERDE HAVA DURUMU

Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Marmara ve Ege’nin kuzey kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Akdeniz’de de özellikle doğu kesimlerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Denizlerde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 0.5 ila 2.5 metre arasında değişecek.

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