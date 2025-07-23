Meteoroloji 'kritik saatler' diyerek uyardı: Ölümcül olabilir... Cehennem sıcakları resmen geldi!

Türkiye zorlu bir 72 saate girecek. Bugün İstanbul'da gölgede sıcaklıklar yer yer 42 dereceleri görecek. Çarşamba gecesinden itibaren nemin de devreye girmesiyle daha da bunaltacak. Uzmanlar ise sıcak hava konusunda 11.00 ile 17.00 arasında güneşe veya dışarıya çıkmamak gerektiğini söyledi. Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar için bu sıcak hava ölümcül sonuçlar doğurabilir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

ARABİSTAN'I BİLE SOLLAYACAK

Arabistan’ı bile geride bırakacak olan Cehennem sıcakları Türkiye’ye resmen geldi. Pazartesinden bu yana bunaltan havanın ardından zorlu bir 72 saate giriş yaptık. İstanbul'da gölgede sıcaklıklar yer yer 42 dereceleri görecek. Çarşamba gecesinden itibaren nem de artışa geçecek. Nem ile beraber havanın daha da bunaltması tahmin ediliyor.

ÖZELLİKLE KALP HASTALARI VE YAŞLILAR ÇOK DİKKAT!

Bu havalarda özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada uzmanlar şu uyarılarda bulundu:

11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın.

Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin.

Ağır eforlardan kaçının.

Şapka veya şemsiye kullanın.

Beyaz/krem renkli ve keten, bol kıyafetler tercih edin.

Cildiniz için güneş kremi kullanın.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık