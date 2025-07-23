Meteoroloji 'kritik saatler' diyerek uyardı: Ölümcül olabilir... Cehennem sıcakları resmen geldi!

Türkiye zorlu bir 72 saate girecek. Bugün İstanbul'da gölgede sıcaklıklar yer yer 42 dereceleri görecek. Çarşamba gecesinden itibaren nemin de devreye girmesiyle daha da bunaltacak. Uzmanlar ise sıcak hava konusunda 11.00 ile 17.00 arasında güneşe veya dışarıya çıkmamak gerektiğini söyledi. Özellikle kalp hastaları ve yaşlılar için bu sıcak hava ölümcül sonuçlar doğurabilir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.
ARABİSTAN'I BİLE SOLLAYACAK
Arabistan’ı bile geride bırakacak olan Cehennem sıcakları Türkiye’ye resmen geldi. Pazartesinden bu yana bunaltan havanın ardından zorlu bir 72 saate giriş yaptık. İstanbul'da gölgede sıcaklıklar yer yer 42 dereceleri görecek. Çarşamba gecesinden itibaren nem de artışa geçecek. Nem ile beraber havanın daha da bunaltması tahmin ediliyor.
ÖZELLİKLE KALP HASTALARI VE YAŞLILAR ÇOK DİKKAT!
Bu havalarda özellikle kalp hastaları ve yaşlılar çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada uzmanlar şu uyarılarda bulundu:
11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın.
Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin.
Ağır eforlardan kaçının.
Şapka veya şemsiye kullanın.
Beyaz/krem renkli ve keten, bol kıyafetler tercih edin.
Cildiniz için güneş kremi kullanın.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık