Meteoroloji lapa lapa kar yağışı için tarihi verdi! Mart kapıdan baktıracak kazma kürek yaktıracak...

Yurdumuz bugün ve yarın Afrika sıcaklarının etkisinde olacak. Termometre bazı illerde 30 dereceyi aşacak. Meteoroloji ise bugün ve yarın için yağış beklemediğini açıkladı. Ancak önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelecek olan poyraz ile sıcaklıklarda 20 ila 25 derecelik düşüşlerin olabileceğinden bazı illerde ise kar yağışlarının da düşebileceği belirtildi. AKOM ise İstanbul’un yüksek kesimleri için Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı beklediğini açıkladı.
BUGÜN YAZI YAŞAYACAĞIZ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Sıcaklıklar ise yaz havasında olacak.
ÇIĞ UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar olabileceğini Meteoroloji belirtti.
KAR GERİ GELİYOR
Önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelecek olan poyraz ile sıcaklıklarda 20 ila 25 derece düşüş yaşanacak. Bazı illerin yüksek noktalarına ise kar geliyor. Diğer yerlerde ise sağanak yağmur şeklinde yağışların etkili olacağı aktarıldı. AKOM ise İstanbul’un yüksek kesimleri için Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı bekliyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu