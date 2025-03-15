Meteoroloji lapa lapa kar yağışı için tarihi verdi! Mart kapıdan baktıracak kazma kürek yaktıracak...

Yurdumuz bugün ve yarın Afrika sıcaklarının etkisinde olacak. Termometre bazı illerde 30 dereceyi aşacak. Meteoroloji ise bugün ve yarın için yağış beklemediğini açıkladı. Ancak önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelecek olan poyraz ile sıcaklıklarda 20 ila 25 derecelik düşüşlerin olabileceğinden bazı illerde ise kar yağışlarının da düşebileceği belirtildi. AKOM ise İstanbul’un yüksek kesimleri için Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı beklediğini açıkladı.

BUGÜN YAZI YAŞAYACAĞIZ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Sıcaklıklar ise yaz havasında olacak.

ÇIĞ UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar olabileceğini Meteoroloji belirtti.

KAR GERİ GELİYOR

Önümüzdeki hafta Balkanlar üzerinden gelecek olan poyraz ile sıcaklıklarda 20 ila 25 derece düşüş yaşanacak. Bazı illerin yüksek noktalarına ise kar geliyor. Diğer yerlerde ise sağanak yağmur şeklinde yağışların etkili olacağı aktarıldı. AKOM ise İstanbul’un yüksek kesimleri için Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı bekliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu