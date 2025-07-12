Meteoroloji müjdeyi verdi: Sağanak yağışlar görülecek… 5 gün boyunca sürecek!

Balkanlar üzerinden gelen poyrazın etkisiyle Marmara ve Karadeniz bölgesi serin bir hava yaşıyor. Ancak; Akdeniz, Ege, İç Anadolu'nun güney kesimi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklık değerleri bunaltmaya devam edecek. Kuzey bölgelerde serin havanın ise 5 gün boyunca süreceği tahmin ediliyor. Bu zaman diliminde Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde sağanak geçişleri görülecek.
BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği aktarıldı.
SERİN HAVA 5 GÜN SÜRECEK
Balkanlardan gelen serin hava Türkiye’nin kuzey kesimlerinde etkili olmaya başladı. Meteoroloji kuzey bölgelerde etkili olan poyrazın 5 gün boyunca süreceğini belirtti. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise Afrika etkisini gösterecek. Sıcaklıklar güney bölgelerde bunaltmayı sürdürecek.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
BALIKESİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 40°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyıları parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık