Meteoroloji o bölgeyi işaret etti: Çok kuvvetli vuracak (17 Aralık 2024)

Soğuk havanın ve yağışların etkili olduğu bugünlerde meteorolojiden sevindirici haber geldi. Meteoroloji, sadece Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı olacağını belirtirken yüksek kesimlerde kar beklendiğini belirtti. Ayrıca Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden rüzgarın sert esmesi sebebiyle meteoroloji uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), tarafından yapılan son tahminlerde; yurdumuzun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı aktarıldı. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.

METEOROLOJİ’DEN UYARI!

Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı belirtildi. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli eseceği belirtildi. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi de bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şekilde oldu;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarda batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu