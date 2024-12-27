Meteoroloji: O illere yoğun kar geliyor

Kaynak: ANKA
Meteoroloji: O illere yoğun kar geliyor

Meteoroloji’nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Ankara, Eskişehir ve Çankırı’da karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Ülkenin belirli kesimlerinde de kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara’nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

k3.jpg

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimler ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

k2.jpg​​​​​​​

MGM, yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda doğu ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

kar.jpg​​​​​​​

MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve çığ hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 7, en düşük 1; İstanbul’da en yüksek 9, en düşük 7; İzmir’de en yüksek 13, en düşük 10 derece olacak.

​​​​​​​

Son Haberler
Sinemaseverlere 9 yeni film geliyor
Sinemaseverlere 9 yeni film geliyor
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek
Fenerbahçe’den 3 Temmuz açıklaması: Mücadelemiz sürecek
Teğmenler açıklaması 17 gün önceden AKP'ye sızdı
Teğmenler açıklaması 17 gün önceden AKP'ye sızdı
Galatasaray’a 15.5 milyon euroluk piyango. İtalyanlar duyurdu
Galatasaray’a 15.5 milyon euroluk piyango. İtalyanlar duyurdu
Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 18 kaçak göçmen yakalandı