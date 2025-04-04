Meteoroloji o illeri uyardı!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice, Hazro) ilçeleri ve Batman'ın kuzeyinde (Sason, Kozluk) ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.