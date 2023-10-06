Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı. Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına iniyoruz

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Pazartesi kuzey bölgelere ve doğu anadoluya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor." ifadelerini kullandı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 8°C, 23°C

Az bulutlu

KASTAMONU 3°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 16°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu