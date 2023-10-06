Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı. Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin altına iniyoruz

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde azalarak mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen yaptığı açıklamada, "Pazartesi kuzey bölgelere ve doğu anadoluya yağış geliyor sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Pazartesi Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı geliyor." ifadelerini kullandı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 15°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 14°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 8°C, 23°C
Az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 16°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu