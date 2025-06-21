Meteoroloji peş peşe açıkladı: Çok kuvvetli vuracak! Balkanlar Türkiye’ye geldi...

Balkanlar üzerinden kuzey yönlü rüzgarlar ülkemizin Karadeniz ve Marmara bölgesinde serinlemeye olanak sağlayacak. Güney Anadolu, Akdeniz ve Ege’de ise sıcaklıklar bunaltmaya devam edecek. Meteoroloji bugün için birçok ilde sağanak yağışların aralıklarla görüleceğini açıkladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan uyarısında göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Göller yöresi, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz (Tokat hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarılıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR İLE SICAKLIK 3 İLA 5 DERECE DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının ülkemiz kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi. Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Yalova, Sakarya ve Bilecek çevreleri ile Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa'nın güneyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzeyi yerel sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Tokat haric)), Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

RİZE °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık