Meteoroloji peş peşe açıkladı: Çok sert vuracak! Çarşamba günü için müjdeyi verdi...

Afrika ve Basra sıcakları yeni haftada etkisini iyice hissettirecek. Öyle ki hissedilen sıcaklık İstanbul’da 46 dereceleri görecek. Bu derece uzun süreli yüksek sıcakların ülkemizde olması ise alışılmış bir durum olmadığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Hafta ortasında ise sıcaklıkların Marmara bölgesinden başlayarak 4 ila 6 derece arasında düşmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği aktarıldı.
SICAKLIKLAR REKOR KIRACAK, ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERECEK
Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. İstanbul’da 35 dereceleri görecek sıcaklığın rüzgarın da bugün kesmesiyle yüksek nemin etkisiyle hissedileninin 46 derecelere gelmesi tahmin ediliyor. Pek çok ilde de yeni haftada yüksek sıcaklık rekoru kıracak. Sıcaklıkların, çarşamba gününden itibaren Marmara’dan başlayarak 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık