Meteoroloji peş peşe açıkladı: Çok sert vuracak! Çarşamba günü için müjdeyi verdi...

Afrika ve Basra sıcakları yeni haftada etkisini iyice hissettirecek. Öyle ki hissedilen sıcaklık İstanbul’da 46 dereceleri görecek. Bu derece uzun süreli yüksek sıcakların ülkemizde olması ise alışılmış bir durum olmadığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Hafta ortasında ise sıcaklıkların Marmara bölgesinden başlayarak 4 ila 6 derece arasında düşmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği aktarıldı.

SICAKLIKLAR REKOR KIRACAK, ÇARŞAMBA GÜNÜ SONA ERECEK

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği belirtildi. İstanbul’da 35 dereceleri görecek sıcaklığın rüzgarın da bugün kesmesiyle yüksek nemin etkisiyle hissedileninin 46 derecelere gelmesi tahmin ediliyor. Pek çok ilde de yeni haftada yüksek sıcaklık rekoru kıracak. Sıcaklıkların, çarşamba gününden itibaren Marmara’dan başlayarak 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 42°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık