Meteoroloji peş peşe uyardı! Fırtına, sağanak, kar geliyor (16 Kasım 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay kıyıları, Eskişehir çevresi ve Kahramanmaraş’ın batısında yağış öngörülüyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç bölgelerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülebilir. Özellikle Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklıklarının, Akdeniz kıyı kesimleri haricinde 2 ila 4 derece azalacağı, Akdeniz kıyılarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgarın genelde kuzeyli yönlerden, güneybatı ve doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzeydoğudan yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) görülebilir.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Güney ve doğu kesimlerde yerel sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bursa: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, güney ve batısı sağanak yağışlı.

Edirne: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul: 13°C, parçalı ve çok bulutlu.

Kocaeli: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu hava görülecek. Bölge genelinde sağanak, kıyı kesimlerde ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışların kıyılarda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Afyonkarahisar: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

Denizli: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

İzmir: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Manisa: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

AKDENİZ

Batı Akdeniz ile Adana, Mersin, Osmaniye çevrelerinde ve Hatay kıyılarıyla Kahramanmaraş’ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz kıyılarında yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir.

Adana: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı; akşam saatlerinden itibaren yağışlar yerel olarak kuvvetli.

Hatay: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı.

Mersin: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusu ile Eskişehir çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış görülebilir.

Ankara: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.

Eskişehir: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak yağışlı.

Kayseri: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanak yağışlı.

Konya: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, gece yağmur ve sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim. Sabah saatlerinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Bolu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Düzce: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Kastamonu: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Kıyı kesimlerde yerel kuvvetli sağanak yağış, iç kesimlerde ise aralıklı yağmur bekleniyor. Doğuda yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

Amasya: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Samsun: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Tokat: 10°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde yağış bekleniyor. Düşük rakımlarda yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Erzurum: 7°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı.

Kars: 9°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı.

Malatya: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

Van: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur; yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde sağanak yağış görülebilir.

Diyarbakır: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı.

Gaziantep: 19°C, parçalı ve çok bulutlu.

Siirt: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam sağanak yağışlı.

Şanlıurfa: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.