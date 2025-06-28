Meteoroloji peş peşe uyardı: Haziran ayında lapa lapa kar yağacak! Sıcaklık bir anda 10 derece çakılacak

Balkanlar üzerinden serin hav yurdumuza bugün akşamdan itibaren giriş yapacak. Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına bugün görülecek. Poyraz ile sıcaklıklarda 7 ila 10 derecelik bir düşüş bekleniyor. İstanbul’da Pazar günü sıcaklık 24 dereceye kadar düşerken geceleri ise 16 dereceleri görecek. Pazar gecesi ve Pazartesi sabahı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarda yoğun kar yağışı da bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için yaptığı tahminlerde; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Balıkesir'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, olacağını aktardı. Hava sıcaklığının, Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden vatandaşları olumsuzluklar karşısında Meteoroloji uyardı.
KAR YAĞIŞI ALARMI
Afrika’ya ‘elveda’ diyoruz. Pazar günü itibarıyla Balkanlar üzerinden gelen serin hava sıcaklıklarda 7 ila 10 derece bir düşüşe neden olacak. Pek çok ilde ise sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hatta bazı iller için kar yağışı alarmı bile var. Pazar gecesi ve pazartesi sabahı Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek rakımlı yaylalarında şiddetli kar yağışı bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin, yarın (Pazar) gece saatlerinde; İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı
EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık