Meteoroloji peş peşe uyardı! Sıcaklıklar 4 derece birden düşecek... Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor! (23 Nisan 2025

Yurdumuzun kuzey kesimleri yağışlı havanın etkisi altına girecek. Öyle ki yağışların Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı konusun Meteoroloji vatandaşları uyardı. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise toz taşınımı olacağından astım veya alerjik rahatsızlığı olanların maske takması konusunda uyarılar da yapıldı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Bilecik, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Siirt çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı belirtildi.

PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Yağışların, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacak. Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Kahramanmaraş çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu,

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARABÜK °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 14°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu