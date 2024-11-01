Meteoroloji resmen açıkladı, Rusya'dan yola çıktı! Marmara'ya kar geliyor

Pek çok vatandaş bugün ve hafta sonu hava durumunu merak ediyor. Ancak son tahminler, hafta sonu plan yapacakları üzecek. Meteoroloji’nin yeni verilerinde Pazar günü Romanya ve Rusya üzerinden mini soğuk hava dalgası geleceği belirtildi. Ülkenin çoğu yerinde sıcaklıklarda 4-5 derece düşüş yaşayacak.

GÜNEŞE ALDANMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından yapılan son veri tahminlerine göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis tahmin ediliyor.

Genellikle mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde Pazar günü azalarak mevsim normalleri altına düşeceği bekleniyor. Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde doğu ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği aktarıldı.

RUSYA’DAN YOLA ÇIKTI

Meteoroloji, Pazar günü Romanya ve Rusya üzerinden mini soğuk hava dalgası geleceğini açıkladı. İstanbul'da Pazartesi ve salı sabahı 4-5 derecede sıcaklıkta düşüş yaşanırken, öğlen 14-15 derecelerde olması tahmin ediliyor.

MARMARA’YA KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabı üzerinden son tahminlerini paylaştı. Şen, pazar günü sıcaklığın 4-5 derece azalacağını belirtirken, 1 hafta bu seviyede kalacağını aktardı. Önümüzdeki hafta Perşembe günü tüm yurtta sıcaklık 4-5 derece daha düşeceğinin altını çizen Şen, “Marmara da yağmur ve KKY, Karadeniz iç, İç anadolu kuzeyi ve doğuda Kar yağışlı. Kış Önümüzdeki Pazar günü yurdu terk edecek.