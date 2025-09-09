Meteoroloji saat vererek açıkladı: Bu illere çok sert geliyor! Gök delinecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminde; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Ancak; Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.

ORTA KUVVETTE ESECEK

Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık