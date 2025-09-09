Meteoroloji saat vererek açıkladı: Bu illere çok sert geliyor! Gök delinecek…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminde; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ
Ancak; Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Karabük, Kastamonu, Malatya, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.
ORTA KUVVETTE ESECEK
Hava sıcaklığının, İç Anadolu ve Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Akdeniz bölgesi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul'un kuzey kıyılarının kısa süreli yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç, Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık