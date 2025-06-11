Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak geliyor (11 Haziran 2025)

Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında poyraz etkili olacak. Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ise güney yönlü rüzgarlar etkili olacak. Meteoroloji, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağını açıkladı.

SAĞANAK GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarılıyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Ege kıyılarında kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Marmara’da poyraz ile serin bir havanın olacağı belirtiliyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu, güneybatı kesimleri öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MARDİN °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu