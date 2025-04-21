Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor (21 Nisan 2025)

Yeni haftanın başında, doğu illeri haricinde ülke genelinde yağmur gözükmüyor. Pek çok ilde sıcaklıklar 25 ila 30 derecelere kadar çıkacak. Bahar tadında sakin bir hava olacak. Ancak Meteoroloji, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği konusunda uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bayburt hariç) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan rüzgarın, kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden vatandaşlar uyarıldı.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Bayburt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu