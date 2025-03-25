Meteoroloji saat vererek açıkladı: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor (25 Mart 2025)

Yurdumuzda soğuk hava yerini bahar havasına bıraktı. Birçok noktada sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Meteoroloji, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağış beklediğini açıkladı.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don hadisesi yaşanacak.
Yurt genelinde mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi olacağından vatandaş uyarıldı.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu