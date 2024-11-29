Meteoroloji saat vererek açıkladı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (29 Kasım 2024)

Yurdumuzu etkisi altına alan soğuk hava sistemi yağışı da beraberinde getirmişti. Bazı illerimizde yoğun kar yağışları hafta başından itibaren etkisini hissettirmişti. Yağışların azalması ile birlikte meteoroloji pek çok il için buzlanma ve don uyarısı yaptı. Bugün yağışlar, geceden itibaren başlayacak. Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağış görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ İL İL AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) son tahminlerini paylaştı. Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

KUZEYLİ RÜZGARLAR ETİKİLİ

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. Genellikle rüzgar kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu tatil yapacaklar ise hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji, Cumartesi günü için Kıyı Ege’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken, Pazar günü ise Kıyı Ege’deki yağışların iç bölgelere, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde de bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don yaşanacak.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi yaşanması tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olacak.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği aktarıldı. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don yaşanacak.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu