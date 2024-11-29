Meteoroloji saat vererek açıkladı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor (29 Kasım 2024)

Yurdumuzu etkisi altına alan soğuk hava sistemi yağışı da beraberinde getirmişti. Bazı illerimizde yoğun kar yağışları hafta başından itibaren etkisini hissettirmişti. Yağışların azalması ile birlikte meteoroloji pek çok il için buzlanma ve don uyarısı yaptı. Bugün yağışlar, geceden itibaren başlayacak. Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağış görülmesi bekleniyor.
METEOROLOJİ İL İL AÇIKLADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) son tahminlerini paylaştı. Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.
KUZEYLİ RÜZGARLAR ETİKİLİ
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. Genellikle rüzgar kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu tatil yapacaklar ise hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji, Cumartesi günü için Kıyı Ege’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken, Pazar günü ise Kıyı Ege’deki yağışların iç bölgelere, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde de bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don yaşanacak.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi yaşanması tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olacak.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği aktarıldı. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don yaşanacak.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu