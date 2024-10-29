Meteoroloji saat vererek açıkladı! Sağanak yağış uyarısı (29 Ekim 2024)

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji saat vererek açıkladı! Sağanak yağış uyarısı (29 Ekim 2024)

Son hava tahminine göre, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

Meteoroloji, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağış uyarısında bulundu. Diğer bölgelerde ise güneşli ve az bulutlu geçeceği bekleniyor.

29 EKİM DE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 29 Ekim günlük veri tahminini güncelledi. Son tahminlerde, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

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KIYI EGE VE AKDENİZ’DE ORTA KUVVETE ESECEK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmezken yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette rüzgarın eseceği belirtildi.

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Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimlerinin(Zonguldak-Sinop) akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği ileri sürülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis etkili olacak.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanacağı aktarıldı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

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