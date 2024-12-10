Meteoroloji saat vererek çok kuvvetli sağanak yağışı açıkladı ‘Dışarı çıkarken şemsiyenizi unutmayın’

Pek çok ilde dün başlayan sağanak yağışlar bugünde etkisini artırarak sürdürecek. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak yağışlarının çok kuvvetli olacağı konusunda vatandaşı uyardı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), tarafından gerçekleştirilen son tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ise belirtildi. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ UYARDI!
Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda meteoroloji vatandaşları uyardı. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların; Kuzey Ege Kıyılarında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege Kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin (Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu