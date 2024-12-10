Meteoroloji saat vererek çok kuvvetli sağanak yağışı açıkladı ‘Dışarı çıkarken şemsiyenizi unutmayın’

Pek çok ilde dün başlayan sağanak yağışlar bugünde etkisini artırarak sürdürecek. Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak yağışlarının çok kuvvetli olacağı konusunda vatandaşı uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), tarafından gerçekleştirilen son tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Antalya ve Isparta çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ise belirtildi. Rüzgârın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARDI!

Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda meteoroloji vatandaşları uyardı. Ayrıca Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli olması (40-60 km/saat) bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların; Kuzey Ege Kıyılarında yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege Kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği aktarıldı. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Ankara ve Eskişehir'in kuzeybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı ilçeleri yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin (Sinop hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı bulutlu