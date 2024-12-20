Meteoroloji saat vererek uyardı! Batıdan giriş yapacak, çok kuvvetli sağanak yağış geliyor (20 Aralık 2024)

Yurdumuzu etkisi altına alan soğuk hava sistemi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bir süredir yağışsız havanın ardından Batı bölgelerinden yeni yağışlı sistem girişi olacak. Meteoroloji, gece saatlerinde İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak yağışı yaşanacağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği aktarıldı. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı belirtildi. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanacak.

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Genellikle rüzgarın, güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ’DEN YENİ UYARI!

Gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yağışların yerel kuvvetli olması beklenmesinden ötürü vatandaşları meteoroloji uyardı. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi yaşanması ihtimali nedeniyle vatandaş uyarıldı.

İl il hava durumu şu şekilde oldu;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Bursa ve İstanbul çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Antalya'nın doğu ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, doğu ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Kuzeyi ile zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu