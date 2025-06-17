Meteoroloji saat vererek uyardı: Bu illerde sağanak görülecek

Yurdumuzda yaz havası etkisini iyice hissettirmeye başladı. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında olsa da güney kesimde sıcaklıklar rekor derecelere geldi. Bugün için Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini açıkladı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği aktarıldı.
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık