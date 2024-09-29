Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu)

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu)
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan rapora göre, yurdun kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava hâkim olurken, Marmara ve Kuzey Ege, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altına girecek. Akşam saatlerinden itibaren ise birçok ile sağanak yağış gelmesi bekleniyor. İşte il il hava durumu...

1/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Marmara'nın batısının, gece Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

2/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısında kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 3

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması öngörüldüğünden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

4/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batısının, gece bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde Trakya kesiminde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 5

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Manisa ve Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

6/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 6

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

7/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 7

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

8/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 8

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

9/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

10/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 10

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

11/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

12/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 12

SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük rapora göre, yeni haftada yurdu yağışlı bir hava bekliyor. Yeni haftanın hava durumu ise şu şekilde:

29 EYLÜL PAZAR

13/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 13

30 EYLÜL PAZARTESİ

14/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 14

1 EKİM SALI

15/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 15

2 EKİM ÇARŞAMBA

16/16
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu) 16

3 EKİM PERŞEMBE

Bunlar da İlginizi Çekebilir
İlişkinizin bitmesi gerektiğini gösteren 7 işaret
İlişkinizin bitmesi gerektiğini nasıl anlarsınız?
Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu)
Meteoroloji il il uyardı: Kabus geri dönüyor, göz gözü görmeyecek (25 Eylül hava durumu)
Dünyanın en tehlikeli 25 canlısı
Dünyanın en tehlikeli 25 canlısı
Meteoroloji alarm verdi! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (22 Eylül 2024 hava durumu)
Meteoroloji alarm verdi! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (22 Eylül 2024 hava durumu)
Dayının verdiği söz 40 yıl sonra gerçek oldu! Otomobili kaptı
Dayının verdiği söz 40 yıl sonra gerçek oldu
Arin Gölü'nde flamingo şöleni
Arin Gölü'nde flamingo şöleni