Meteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor (3 Haziran 2025)

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası, ülke genelinde sıcaklıklarda ciddi artışa neden olacak. Ancak Karadeniz bölümü bu sistemden etkilenmeyecek. Bugün ise Meteoroloji, Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerde, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Hatay'ın batısı, Konya'nın batısı, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği belirtildi.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Akdeniz’in kuzey ve doğusu ile Hatay'ın batısı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

HATAY °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu,

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Konya'nın batısı, Aksaray, Kırşehir ve Kırıkkale'nin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeyi ile Van'ın güney ve doğusu, Malatya, Bitlis, Hakkari, Muş ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

VAN °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu