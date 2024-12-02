Meteoroloji saat vererek uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor (2 Aralık 2024)

Dün Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemişti. Yeni haftanın ilk günü için meteoroloji hava durum raporunu paylaştı. Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan meteoroloji, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak yağışların kuvvetli olacağını açıkladı.

GÜNLÜK TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM) yeni hava raporunu paylaştı. Son tahminlere göre; yurdumuzun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği belirtildi. Yağışların; yağmur ve sağanak kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak yağışların kuvvetli olacağı aktarılırken, Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun güneyinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Genellikle rüzgar kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ’DEN RÜZGAR VE SAĞANAK UYARISI

Yağışların, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olacağını belirten meteoroloji ayrıca, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğini açıkladı. Ayrıca rüzgardan dolayı bazı feribot seferlerinin etkilenebileceği de belirtildi.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarımn Muğla çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu, yükseklerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin az bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve yüksek kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin batısının parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 1°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Az bulutlu

VAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu