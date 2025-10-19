Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

Haftanın son gününde Meteoroloji vatandaşları uyardı. Çok şiddetli yağışlar bekleniyor. Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde; ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK BATI KESİMLERDE 3 İLA 5 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor. Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalık bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi
