Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok şiddetli geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.