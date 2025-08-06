Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok şiddetli yağacak! Ani elektrikli fırtına...

Balkanlar üzerinden gelen serin hava bugün fırtınaya dönüşecek. Özellikle Marmara bölgesinde fırtına ile beraber akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da çarşamba gecesi ve perşembe ilk saatlerde yerel elektrik fırtınalar bile görülebilecek. Meteoroloji vatandaşları hem fırtına hem de sağanak konusunda uyardı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MARMARA’DA FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI

Marmara bölgesinde öğleden sonra poyraz, fırtınaya dönecek. Fırtına ile beraber akşam saatlerinde yerel olarak ani gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da çarşamba gecesi ve perşembe ilk saatlerde yerel elektrik fırtınalar bile yaşanma ihtimali var. Bu noktada Meteoroloji vatandaşları hem fırtına hem de sağanak konusunda uyarıyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık