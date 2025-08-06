Meteoroloji saat vererek uyardı: Çok şiddetli yağacak! Ani elektrikli fırtına...

Balkanlar üzerinden gelen serin hava bugün fırtınaya dönüşecek. Özellikle Marmara bölgesinde fırtına ile beraber akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da çarşamba gecesi ve perşembe ilk saatlerde yerel elektrik fırtınalar bile görülebilecek. Meteoroloji vatandaşları hem fırtına hem de sağanak konusunda uyardı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan tahminlerde; ülkemizin kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği aktarıldı.
KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MARMARA’DA FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
Marmara bölgesinde öğleden sonra poyraz, fırtınaya dönecek. Fırtına ile beraber akşam saatlerinde yerel olarak ani gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da çarşamba gecesi ve perşembe ilk saatlerde yerel elektrik fırtınalar bile yaşanma ihtimali var. Bu noktada Meteoroloji vatandaşları hem fırtına hem de sağanak konusunda uyarıyor.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık