Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına ve yağış o illeri çok sert vuracak

Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Fırtına ve yağış o illeri çok sert vuracak

Meteoroloji’nin son tahminlerinde şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı yer aldı. Son açıklamada 3 il ve çevresi için sat verilerek uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kütahya, İzmir'in iç, Aydın'ın kuzey çevreleri, Antalya'nın batı çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları, Bolu, Zonguldak ve Düzce çevreleri ile Akşam saatlerinden sonra Samsun, gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyıları ile Trabzon ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Yapılan tahminlere göre, güzgarın öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Son Haberler
Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!
Büyük ihmalkarlık 80 hektar ormanı kül etti!
Mete Tunçay hayatını kaybetti
Mete Tunçay hayatını kaybetti
Gelibolu yangınlarla boğuşuyordu! Bakandan mutlu eden açıklama
Gelibolu yangınlarla boğuşuyordu! Bakandan mutlu eden açıklama
Dört mevsim korunmak için uzmanlardan kritik uyarılar
Dört mevsim korunmak için uzmanlardan kritik uyarılar
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'ya talip yağıyor!