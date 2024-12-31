Meteoroloji saat vererek uyardı! Yılın son günü çok kuvvetli vuracak (31 Aralık 2024)

Kışı soğukluğunu en derinden hissettiğimiz bugünlerde yağışlı hava etkisini kaybetmeye başladı. Ülke genelinde yılın son günü pek bir yağış beklenmezken, bazı noktalarda sağanak yağış ve yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek. Meteoroloji ise yılın son günü için vatandaşları çok kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Fırtına Güney Ege kıyılarında etkili olacak.

YILIN SON GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinde, yurdumuzub genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Sivas çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği aktarıldı.

ÇOK KUVVETLİ VURACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği de belirtildi. Güney Ege kıyılarında rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalara neden olabileceği uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde olacak;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

MERSİN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Kırıkkale'nin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Sivas çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Salı) Karaman ile Niğde'nin batı ve güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS 1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney ve batısı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı