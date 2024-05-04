Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak

Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için 11 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 1

Açıklamaya göre, Doğu Akdeniz bölgesinde yarın öğlen ve akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 2

Ayrıca, Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut yağışlara ek olarak, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’in doğusu ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp) yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak.

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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 3

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 4

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Erzincan ile Tunceli çevrelerinde ise bu akşamdan itibaren başlayacak.

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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 5

Kuvvetli sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 6
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 7
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 8
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 9
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 10
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 11
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 12
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 13
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 14
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 15
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 16
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 17
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 18
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 19
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 20
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 21
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 22
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 23
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 24
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 25
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Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak 26
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