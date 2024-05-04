Meteoroloji saat verip 11 ili uyardı. Gök gürültülü sağanak vuracak

Açıklamaya göre, Doğu Akdeniz bölgesinde yarın öğlen ve akşam saatlerinde Adana, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Ayrıca, Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevcut yağışlara ek olarak, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin’in doğusu ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda (Kulp) yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Erzincan ile Tunceli çevrelerinde ise bu akşamdan itibaren başlayacak.
Kuvvetli sağanak yağışların, yarın akşam saatlerinden sonra hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.