Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak

Öğle saatlerinden itibaren Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç bölgeleri ve Konya'nın batı ve güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ayrıca, Bolu, Karabük, Çankırı, Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu oldukça değişken olacak.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun bazı bölgeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara maruz kalacak.
Özellikle Batı Akdeniz, Toroslar, Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde kalacağı öngörülüyor. Rüzgar genellikle hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar: Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına yol açabileceği belirtilerek, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
BÖLGESEL HAVA DURUMU:
• Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.
• Ege: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.
• Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.
• İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.
• Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.
• Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.
Denizlerde fırtına beklenmiyor; ancak, hava durumu ve rüzgar koşullarına göre denizlerde dalga boylarının 1,0 ila 2,0 metre arasında değişmesi öngörülüyor.