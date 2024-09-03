Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak

Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak
Düzenleme: Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege ve Göller Yöresi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde 13 il için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 1

Öğle saatlerinden itibaren Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın iç bölgeleri ve Konya'nın batı ve güneyinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 2

Ayrıca, Bolu, Karabük, Çankırı, Düzce, Zonguldak ve Kastamonu'nun iç kesimlerinde de yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 3

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 4

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde hava durumu oldukça değişken olacak.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 5

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun bazı bölgeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara maruz kalacak.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 6

Özellikle Batı Akdeniz, Toroslar, Hatay, Afyonkarahisar, Sakarya, Muğla, Ordu, Giresun, Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 7

Hava sıcaklıklarının Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde kalacağı öngörülüyor. Rüzgar genellikle hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 8

Uyarılar: Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına yol açabileceği belirtilerek, bu bölgelerde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 9

BÖLGESEL HAVA DURUMU:

• Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 10

• Ege: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 11

• Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 12

• İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 13

• Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 14

• Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 15

Denizlerde fırtına beklenmiyor; ancak, hava durumu ve rüzgar koşullarına göre denizlerde dalga boylarının 1,0 ila 2,0 metre arasında değişmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 16
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 17
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 18
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 19
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 20
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 21
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 22
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 23
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Meteoroloji saat verip 13 ili uyardı! Gök gürleyecek, sağanak vuracak 24
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