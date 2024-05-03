Meteoroloji saat verip o bölgeyi uyardı. Çok kuvvetli fırtına geliyor

Kaynak: AA
Meteoroloji saat verip o bölgeyi uyardı. Çok kuvvetli fırtına geliyor
Meteoroloji, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesinde yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden esmesi beklenen 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) rüzgarlar için fırtına uyarısı yapmıştır. Fırtınanın Pazar günü sabah saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülmektedir.

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Yağışların Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu bölgelerinde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz’de (Adana’nın doğusu, Osmaniye ve Hatay’ın kuzey ilçeleri) ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Batı kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesi, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ve kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Risk altındaki bölgeler şunlardır: İstanbul’da bugün ve yarın yağışlı hava bekleniyor, bu gece ve yarın sabah yağışların kuvvetli olabileceği öngörülüyor. Yağışların hafta sonu boyunca devam etmesi ve sıcaklıkların önümüzdeki 3-4 gün boyunca 17-18 derece arasında değişmemesi bekleniyor.

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15 il için sarı uyarı verilmiştir: Adana, Ağrı, Edirne, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Kırklareli, Mardin, Siirt, Tekirdağ, Van, Şırnak, Iğdır, Osmaniye.

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Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

• Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 17°C

• İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 18°C

• İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 25°C

• Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27°C (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

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• Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, 29°C

• Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C

• Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C

• Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

• Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C

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